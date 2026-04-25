حكومة إقليم كوردستان: 143 ضحية جراء هجمات صاروخية و بالطائرات المسيرة منذ شباط (وثيقة)

أكدت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، مقتل 20 شخصاً وإصابة 123 جراء الاستهدافات بالصواريخ والطائرات التي استهدفت مناطق مختلفة داخل الإقليم منذ تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة بنهاية شباط الماضي وحتى العشرين من شهر نيسان الجاري ورغم سريان الهدنة بين أميركا وإيران.

وذكرت الدائرة في تقرير نشرته، أن المواقع المدنية وممتلكات المواطنين والقطاع الخاص في الإقليم تعرضت لسلسلة من الهجمات طيلة المدة المذكورة "تحت ذرائع مختلفة لا أساس لها من الصحة".

وتشير التقارير إلى أن إقليم كوردستان يأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم الخسائر البشرية والمادية بين الدول المشاركة في الصراع العسكري بالمنطقة.

ومنذ اندلاع النزاع أدانت دول وحكومات عدة هذه الهجمات بإستمرار، وطالبت حكومة الإقليم مراراً معاقبة مرتكبي الهجمات، ووضع حد "للتجاوزات والاعتداءات غير المبررة على سيادة كوردستان والعراق كافة.