سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات توقعان مذكرة تفاهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-29T08:26:01+0000
حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات توقعان مذكرة تفاهم

شفق نيوز/ وقع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد القرقاوي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن التبادل المعرفي في مجال تطوير وتحديث العمل الحكومي.

وفي تفاصيل مذكرة التفاهم، تم التطرق إلى العلاقات الوطيدة والتعاون المتين بين حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات، حيث تتعاون دولة الإمارات مع حكومة إقليم كوردستان في تحديث العمل الحكومي، وبناء المهارات والقدرات المؤسسية والحكومية، والاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة في مجال الحوكمة الإلكترونية ورقمنة الخدمات.

و وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة الفائت، إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة للمشاركة في منتدى الطاقة العالمي.

related

إقليم كوردستان والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم إقتصادية

Date: 2021-08-05 08:08:10
إقليم كوردستان والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم إقتصادية

الاتحاد الوطني يردُّ على حكومة اقليم كوردستان بعدة نقاط منها تعيين مساعدين لبارزاني

Date: 2019-11-02 14:13:48
الاتحاد الوطني يردُّ على حكومة اقليم كوردستان بعدة نقاط منها تعيين مساعدين لبارزاني

حكومة اقليم كوردستان: ماحصل في برلمان كوردستان هدفه الاستعراض وزرع الحقد

Date: 2021-03-31 16:56:00
حكومة اقليم كوردستان: ماحصل في برلمان كوردستان هدفه الاستعراض وزرع الحقد

رئيس إقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة الامارات

Date: 2021-05-03 10:32:08
رئيس إقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة الامارات

حكومة إقليم كوردستان تزف نبأ ساراً للمحاضرين

Date: 2021-10-17 08:38:51
حكومة إقليم كوردستان تزف نبأ ساراً للمحاضرين

وزير في حكومة كوردستان يحسم موعد زيارة وفد الاقليم الى بغداد

Date: 2020-08-23 08:56:04
وزير في حكومة كوردستان يحسم موعد زيارة وفد الاقليم الى بغداد

بارزاني يبلغ مبعوثا امريكيا "قلقه" ازاء استمرار التعريب بمناطق النزاع

Date: 2020-09-22 12:50:22
بارزاني يبلغ مبعوثا امريكيا "قلقه" ازاء استمرار التعريب بمناطق النزاع

مسرور بارزاني يعود لأربيل بعد زيارة "ناجحة" إلى الإمارات

Date: 2022-01-26 15:01:57
مسرور بارزاني يعود لأربيل بعد زيارة "ناجحة" إلى الإمارات