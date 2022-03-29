حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات توقعان مذكرة تفاهم

شفق نيوز/ وقع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد القرقاوي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن التبادل المعرفي في مجال تطوير وتحديث العمل الحكومي.

وفي تفاصيل مذكرة التفاهم، تم التطرق إلى العلاقات الوطيدة والتعاون المتين بين حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات، حيث تتعاون دولة الإمارات مع حكومة إقليم كوردستان في تحديث العمل الحكومي، وبناء المهارات والقدرات المؤسسية والحكومية، والاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة في مجال الحوكمة الإلكترونية ورقمنة الخدمات.

و وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة الفائت، إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة للمشاركة في منتدى الطاقة العالمي.