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حكومة إقليم كوردستان: هجوم حزب العمال اعتداء على أرض العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-06T10:50:00+0000
حكومة إقليم كوردستان: هجوم حزب العمال اعتداء على أرض العراق

شفق نيوز/ عدّ المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل يوم الأحد هجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في جبل "متين" في محافظة دهوك "اعتداء" على على أرض العراق.

وقال عادل في تصريح ادلى به للصحفيين من أمام مبنى كوردستان في العاصمة أربيل، إن مما لا شك فيه ان هذا الاعتداء السافر ليس على قوات البيشمركة فقط بل على شعب كوردستان وعلى السيادة العراقية، مردفا بالقول إنه يتعين على هذه القوات أن تغادر أرض اقليم كوردستان وينبغي للحكومة العراقية ان تعمل بجد ضمن هذا الإطار.

وأشار إلى زيارة وفد عراقي لمكان الهجوم في دهوك، مؤكدا أن حزب العمال تسبب بقتل وترحيل العديد من سكان تلك المنطقة وللاسف بأي حق يقوم بتلك الاعتداءات اضافة الى وضعه نقاط جمركية وفرض أتاوات وقيامه عمليات تهريب.

وشدد على أنه يجب أن ينتهي هذا الوضع ونأمل من الحكومة العراقية ان تقوم بمعالجة هذا الأمر.

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