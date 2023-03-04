حكومة إقليم كوردستان: نسعى لصياغة دستور في الإقليم يحفظ حقوق الأقليات

شفق نيوز/ ذكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق، يوم السبت، بأن الإقليم يسعى لصياغة دستور تتضمن مواده فقرات تحفظ حقوق الأقليات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إنعقاد المؤتمر الأول للحزب الإداري الوطني التركماني في أربيل بمشاركة 150 عضوا من الحزب وحضور ممثلي الأحزاب الكوردستانية الأخرى.

وقال رئيس الحزب الإداري التركماني افتتح بها أعمال المؤتمر، "في إقليم كوردستان الفرصة سانحة لممارسة الفعاليات السياسية لأن فيها شكلا من الديمقراطية ومجالا وفرصة للتعايش بين الأديان والقوميات".

بدوره قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية ممثل حكومة الإقليم في المؤتمر، ان اقليم كوردستان نموذج جميل للتعايش على مستوى الشرق الأوسط ، مضيفا أنه لدينا في الإقليم برلمان وحكومة فيها ممثلون للأحزاب والأديان.

وتابع بالقول، إنه الآن في كوردستان نحاول صياغة دستور يتضمن فقرات لحماية حقوق الاقليات والمكونات.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد أعلن في صيف العام 2021، بأن رئاسة الإقليم ستبدأ باتخاذ الخطوات العملية لكتابة دستور لإقليم كوردستان بالتعاون برلمان الإقليم.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في حينها، إنه "جرى الكثير من الاحاديث حول الوحدة والدستور، ولكن الذي اريد قوله إن الدستور آلية لهدف معين".

وأضاف، "نريد من خلال الدستور تنظيم الحكم السياسي في الاقليم، وان تكون السيادة للقانون وان يشعر الجميع بالامان في الاقليم".

وأشار بارزاني، إلى أنه "لدينا مكونات عديدة في العراق واقليم كوردستان، ونحن أصلا لا نصف المكونات بالاقليات لان جمال المنطقة في الموزاييك الذي يضمه"، مردفا "جمال كوردستان يمكن في وجود هذه المكونات والدستور يجب ان يعطي التطمينات لهم".

ولفت إلى أن "دستور اقليم كوردستان يجب ان يعطي التطمينات للمكونات. ولن يكون لحزب او مكون او طائفة وانما سيكون لجميع الكوردستانيين، ولهذا يجب ان يكون انعكاسا للجميع".

وقال بارزاني، "سنبدأ باتخاذ الخطوات العملية لكتابة الدستور مع برلمان وحكومة الاقليم وان يكون دستورا يبعث الامل لجميع الكوردستانيين".