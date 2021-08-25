حكومة إقليم كوردستان: نسعى لتعريف مجزرة بهدينان ضمن الإبادة الجماعية

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، مطالبته للحكومة العراقية بتعويض ضحايا مجزرة عمليات الأنفال التي طالت منطقة "بهدينان"، مؤكداً السعي في سبيل أن يعترف المجتمع الدولي بجرائم الأنفال على أنها إبادة جماعية.

وقال بارزاني، في بيان في الذكرى السنوية لحملات الأنفال في منطقة بهدينان، ورد لوكالة شفق نيوز، "نستذكر بإجلال وإكبار ضحايا هذه المجازر الوحشية التي كانت آخر مراحل حملات الأنفال سيئة الصيت التي اقترفها النظام البعثي العراقي وما نجم عنها من إبادة جماعية ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء من مختلف مكونات المنطقة وتدمير مئات القرى وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الآمنين".

وأضاف، "إذ نستذكر هذه الذكرى الموجعة والأليمة، فإننا نؤكد مجدداً على وجوب أن تعوض الحكومة العراقية عائلات ضحايا هذه الإبادة الجماعية وسواها من جرائم الأنفال، ولن ندخر جهداً في سبيل أن يعترف المجتمع الدولي بجرائم الأنفال على أنها إبادة جماعية، مجددين التزام حكومة إقليم كوردستان في تقديم أفضل الخدمات والرعاية وكل ما يليق بذوي ضحايا الأنفال وأسر الشهداء".