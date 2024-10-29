حكومة إقليم كوردستان: نحتاج الى 996 مليار دينار لتوزيع رواتب الشهر الجاري

شفق نيوز/ ذكر مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية، ريباز حملان، يوم الثلاثاء، أن حكومة الاقليم بحاجة الى ترليون دينار عراقي لصرف رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.

وقال حملان في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش حضوره ملتقى "ميري" في اربيل، إن "هناك وفدين لحكومة اقليم كوردستان يتواجدان حاليا في بغداد احدهما لبحث موضوع التعداد السكاني العراقي المقرر إجراؤها الشهر المقبل".

وأضاف "أما الوفد الثاني فهو من وزارة المالية والاقتصاد الذي اصطحب معه قائمة الرواتب إلى بغداد، وبحسب القائمة نحتاج إلى 996 مليار دينار لتوزيع رواتب شهر تشرين الأول الجاري".