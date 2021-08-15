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حكومة إقليم كوردستان: مشروع سكة الحديد سيدخل حيز التنفيذ قريباً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-15T09:43:05+0000
حكومة إقليم كوردستان: مشروع سكة الحديد سيدخل حيز التنفيذ قريباً

شفق نيوز/ أعلن وزير الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان دانا عبد الكريم يوم الأحد أن حكومة الإقليم عازمة على البدء بتنفيذ مشروع خط سكة الحديد الاستراتيجي، مؤكدا على الفوائد المالية التي ستُضاف إلى خزينة الإقليم في حال إتمام المشروع.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته قضاء "جمجمال" في محافظة السليمانية، إن مشروع سكة الحديد يعد مشروعاً استراتيجياً وكبيراً ويحتاج الى مبالغ مالية طائلة تُقدر بملايين الدولارات.

كما أشار عبد الكريم إلى أن المشروع يُعد طفرة نوعية من ناحية النقل والمواصلات، ومن ناحية الإقتصاد، والسياحة، والتجارة، والزراعة والاعمار.

الوزير أضاف أنه من الناحية الاقتصادية سيعود بفوائد مضاعفة الى اقليم كوردستان.

وتابع بالقول إن المشروع سيدخل حيز التنفيذ خلال الدورة الحالية لحكومة الاقليم ولكن إنجازه يستغرق عدة سنوات.

وكان وزير الإعمار والإسكان قد أعلن مطلع شهر آذار الماضي أن الحكومة بدأت وبالتعاون مع عدد من الشركات في وضع تصاميم مشروع مد خطوط سكك الحديد والتي تشمل المدن في إقليم كوردستان كافة.

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