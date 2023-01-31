حكومة إقليم كوردستان: لن نسمح باحتكار السوق بحجة ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل على مراقبة السوق ولن تسمح بزيادة أسعار السلع بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وقال وزير التجارة والصناعة كمال مسلم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "فرق مراقبة التجارة كثفت من عملياتها لضمان عدم زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية المرتبطة بارتفاع قيمة الدولار".

وأضاف الوزير إن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي تسبب في ارتفاع أسعار السلع بنسبة 6٪ إلى 8٪".

وتابع وزير التجارة والصناعة "لا توجد لدينا مشاكل مع الواردات ولم يؤثر ارتفاع الدولار عليها"، مشيرا الى ان "سوقنا هو سوق حر وهذا يعني وجود الكثير من رجال الأعمال الذين يستوردون كل الضروريات، فإن توفر المواد سيؤثر على السوق بشكل إيجابي".

وتشكو السوق العراقية والكوردستانية من ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار ما أثر على الطبقات الوسطى والفقيرة التي عانت من هذا الارتفاع بالدرجة الأساس.