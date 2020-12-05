حكومة إقليم كوردستان: لن تتنازل عن حقوقنا المالية والدستورية وننتظر وصول مستحقات تشرين الأول

شفق نيوز/ أكد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن حكومته تنتظر وصول جزء من مستحقاتها من بغداد لشهر تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى التوصل إلى تفاهمات جيدة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع موازنة 2021.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اجتمع اليوم السبت 5 كانون الأول (ديسمبر) 2020، بوفد حكومة الإقليم المفاوض مع الحكومة الاتحادية.

وأضاف البيان أنه جرى في الاجتماع بحث آخر المستجدات فيما يتعلق بمسار المحادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والحقوق المالية للإقليم.

وثمّن رئيس الحكومة الجهود التي بذلها الوفد المفاوض للتوصل إلى اتفاق مع بغداد لتأمين الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أنه تم في الاجتماع التشديد على أن حكومة إقليم كوردستان لن تتنازل عن حقوقها ومستحقاتها المالية والدستورية، وهي بانتظار وصول جزء من مستحقاتها لشهر تشرين الأول من قبل الحكومة الاتحادية والتي لم ترسلها إلى الآن، مثلما لم ترسل مستحقات أشهر (أيار وحزيران وتموز) وهي حقوق ومستحقات لشعب كوردستان.

و بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، تم التأكيد على التوصل إلى تفاهمات جيدة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، غير أن المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في إطار المبادئ التي تم الاتفاق عليها، وفقا للبيان.