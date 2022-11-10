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حكومة إقليم كوردستان: لدينا 9 مليارات دينار لدى بغداد لشراء النفط الأبيض

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-10T12:48:56+0000
حكومة إقليم كوردستان: لدينا 9 مليارات دينار لدى بغداد لشراء النفط الأبيض

شفق نيوز/ صرحت حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، بأن لديها 9 مليارات دينار مودعة لدى الحكومة الإتحادية لشراء النفط الأبيض "إلا أنها لم تعد هذا المبلغ المالي إلينا ولم تزودنا بهذه المادة لغاية الآن".

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إن هذا المبلغ كان مخصصا لشراء حصة النفط الأبيض في العام الماضي.

وأضاف "لدينا اتفاق مع بغداد بشأن النفط، لكن بغداد تعطينا برميلا واحدا من النفط بـ 150 ألف دينار، بينما هو بـ 30 ألف دينار لوسط وجنوب العراق".

وتابع عادل بالقول "الحقيقة هي أن الحكومة الاتحادية العراقية تبيع لنا النفط".

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