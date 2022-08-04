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حكومة إقليم كوردستان: سنزيد من حجم التبادل التجاري مع تركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-04T09:41:56+0000
حكومة إقليم كوردستان: سنزيد من حجم التبادل التجاري مع تركيا

شفق نيوز/ أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، يوم الخميس، أن الإقليم يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مشرف إدارة منطقة "زاخو" المستقلة كوهدار شيخو.

وقال صباح خلال المؤتمر، إنه "نعمل على تنشيط التبادل التجاري في الإقليم وذلك بتوصية من رئيس الحكومة مسرور بارزاني".

وأضاف "قمنا قبل شهر من الآن بزيارة تركيا من خلال وفد ضم مشرف ادارة منطقة زاخو، و أبرمنا مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التركية وخمس وزارات أخرى في كيفية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بما يخدم زاخو واقليم كوردستان كافة".

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