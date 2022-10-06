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حكومة إقليم كوردستان: خففنا أحكام الإعدام ومعظمها يصدر ولا يُنفذ

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-06T07:36:24+0000
حكومة إقليم كوردستان: خففنا أحكام الإعدام ومعظمها يصدر ولا يُنفذ

شفق نيوز/ أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الخميس، أن السلطات القضائية في الإقليم تعمل على التخفيف من أحكام الإعدام وعدم تنفيذ معظمها إلا بشروط.

جاء ذلك في كلمة له بمؤتمر بمناسبة مرور عام على تنفيذ مشروع خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان.

وقال زيباري في كلمته، إن تطبيق هذه الخطة سيتم تطبيقها من العام 2021 - 2025، مبينا "ارشفنا أكثر من 9000 وثيقة من بينهم 3500 وثيقة تتعلق بالايزيديين".

واستطرد بالقول إن "أحكام الإعدام يجب أن تكون بشروط في كوردستان"، مشيرا إلى أن هذه الأحكام قد خففت إلى المؤبد وأن معظمها تصدر ولا تنفذ".

وتابع زيباري بالقول "إننا سننفذ الكثير من المواضيع التي تتعلق في التوعية خاصة في مجال الدراسة والتربية والتعليم".

ونوه إلى أنه "قمنا بالتفريق بين المتاجر بالمخدرات والمتعاطين لهذه المواد، وان هناك ثلاثة قوانين تتعلق بإطار هذه الخطة نتمنى ان يقوم برلمان كوردستان بتشريعها في أقرب وقت".

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