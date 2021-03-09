بعد عزم البرلمان التصويت عليها .. حكومة الإقليم تؤكد موقفها من الموازنة الإتحادية

شفق نيوز/ أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، على اجتماع خاص حول الاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، جرى التباحث بشأن الوضع المالي الحالي في الإقليم والاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، فضلاً عن مناقشة البيانات والنفقات والإيرادات التخمينية للوزارات.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، بأنه تم التشديد في الاجتماع، على أهمية إعداد مشروع قانون للموازنة يأخذ بنظر الاعتبارات كل الاحتمالات ويضمنها موازنةً واقعيةً وشفافةً تعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى جانب العجز المالي والنفقات الفعلية، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة بإقليم كوردستان.

كما جرى في الاجتماع، التباحث إزاء آخر مستجدات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفقا للبيان.

هذا وأكد رئيس حكومة الإقليم على الموقف الثابت لإقليم كوردستان من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها ملف المستحقات المالية للإقليم استناداً إلى الدستور.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بأن ترحب الأطراف العراقية بمبادرة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي بهدف التوصل إلى حل نهائي وشامل للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

ووجه رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، بإدراج مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الحلبوسي وجه بإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبا.