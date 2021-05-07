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حكومة إقليم كوردستان تؤكد: القضاء مستقل ويستحيل التدخل في شؤونه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-07T19:29:30+0000
حكومة إقليم كوردستان تؤكد: القضاء مستقل ويستحيل التدخل في شؤونه

شفق نيوز/ أصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بياناً حول الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشأن خمسة مدانين من الصحفيين والناشطين.

وقال البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "أظهر حكم أصدرته، مؤخراً، محكمة الاستئناف في أربيل ويقضي بإدانة خمسة أشخاص، ورود اسم بعض البعثات الدبلوماسية وذلك على ضوء الاعترافات في سياق القضية".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان وإذ تجدد تأكيدها بأن القضاء في إقليم كوردستان مستقل عن الحكومة، ومن المستحيل أن تتدخل في شؤونه أو تؤثر في أدائه، فإنها تقدر وبقوة شراكاتها القوية مع حلفائها في المجتمع الدبلوماسي والدولي، ولا سيما في الحرب ضد داعش".

وتابع مجلس وزراء الإقليم قائلا، "نؤكد بهذا الصدد، التزامنا الراسخ بحرية التعبير والإعلام المستقل وسيادة القانون، مصممين على مواصلة كفاحنا المستمر ضد الإرهاب بلا هوادة، واضعين سلامة وحماية مواطنينا والبعثات الدبلوماسية والدولية في إقليم كوردستان على رأس أولويات عملنا".

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