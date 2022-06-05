حكومة إقليم كوردستان تؤشر انخفاض التزامات بغداد المالية تجاه أربيل

شفق نيوز/ ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأحد، جملة ملفات من بينها التقرير المشترك لديوان الرقابة المالية في الإقليم، وسبل تطوير القطاع السياحي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وقدم بارزاني، إيجازاً يتعلق بـ"مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في دافوس بتاريخ 22 أيار (مايو) 2022"، موضحاً أن "اجتماعاته ولقاءاته شهدت تسليط الضوء على سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودول العالم، ولا سيما في الاقتصاد والاستثمار".

وقال إن "مشاركة إقليم كوردستان في المنتديات والمؤتمرات الدولية تهدف لنقل صوت الإقليم ومواقفه إلى المحافل الدولية، إلى جانب تعزيز مكانة حكومة إقليم كوردستان بصفتها شريكاً إقليمياً وعالمياً".

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، عرض رئيس ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان خالد هادي جاوشلي، المسوّدة النهائية لفريق الرقابة المالية المشترك لإقليم كوردستان والعراق الاتحادي، والتي أُعدت على ضوء قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021".

وأشارت المسوّدة المشتركة، وفقاً للبيان، إلى أن "وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان قدمت ميزان المراجعة الخاص بجميع وحدات الإنفاق الإدارية لسنة 2021، بالكامل وبصورة شفافة، إلى اللجنة المشتركة معززةً بالأرقام والمعلومات، وبضمنها الإيرادات والنفقات العامة للإقليم، بما في ذلك الإيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن عرض الملاكات الوظيفية المدنية والعسكرية في جميع أنحاء الإقليم".

وأشاد مجلس وزراء إقليم كوردستان، بجهود ديوان الرقابة المالية للإقليم، ووجّه الوزارات المعنية بـ"متابعة ضمان مستحقات الإقليم في إطار التقرير المشترك استناداً إلى الحقوق والمستحقات المالية التي نص عليها الدستور، والتنسيق والتعاون مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لهذا الغرض، فيما سيؤدي برلمان كوردستان دوره بهذا الصدد".

وشهد اجتماع المجلس، التأكيد على أن "الحكومة الاتحادية، وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية، خفّضت الالتزامات المالية للإقليم شهرياً، في حين يتعين على الحكومة الاتحادية الاستمرار في إرسال حصة الإقليم من الموازنة".

وفي الفقرة الثالثة من الاجتماع، عرض وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، تقريراً تناول فيه "الوضع في القطاع السياحي في إقليم كوردستان ورؤية حكومة الإقليم واستراتيجيتها لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي".

من جانبها، أشارت رئيسة هيئة السياحة في إقليم كوردستان، أمل جلال، بحسب البيان، إلى تفاصيل التقرير واستعرضت إحصاءات ومعلومات بشأن قطاع السياحة بالإقليم.

وشدد بارزاني، على ضرورة "زيادة الاهتمام بالسياحة والتعريف بالطبيعة الجميلة والخلابة لكوردستان، والتعريف بثقافة شعب كوردستان وهويته، وكذلك من الناحية المالية باعتبارها واحدة من أهم مصادر الدخل".

ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على "تقرير وزارة البلديات والسياحة والتوصيات والمقترحات والاستراتيجيات الخاصة بحكومة إقليم كوردستان لتطوير القطاع السياحي".

وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، قدمت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد، وفقاً لبيان مجلس وزراء الإقليم، مسوّدة مشروع قانون (التعديل الأول لقانون حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان) رقم (8)، ووافق مجلس الوزراء عليه بالإجماع".