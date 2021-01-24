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حكومة إقليم كوردستان تُسلّم القنصلية الإيرانية في أربيل مذكرة إحتجاج

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-24T09:47:57+0000
حكومة إقليم كوردستان تُسلّم القنصلية الإيرانية في أربيل مذكرة إحتجاج

شفق نيوز/ كشفت دائرة شؤون العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاحد عن تسليمها القنصلية الإيرانية العامة في أربيل مذكرة إحتجاجاً على فيلم وثائقي.

وقال مدير إعلام الدائرة عبد الخالق محمد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة قدمّت مذكرة إحتجاج بأسم اقليم كوردستان العراق الى القنصلية الإيرانية، وأبلغناهم بأننا غير راضين على تشويه الحقائق"، في اشارة الى الفيلم الوثائقي.

واضاف أن "هذا الامر لايصب في صالح تعزير العلاقات المشتركة بين الطرفين".

وعرضت ايران مؤخرا فيلماً وثائقياً تدور احداثه عن مساعدة ايران لإقليم كوردستان عندما اقترب التنظيم المتشدد من اطراف اربيل، وقيام قائد فيلق القدس الايراني السابق الجنرال قاسم سليماني بالذهاب إلى اقليم كوردستان بهدف إيقاف زحف عناصر داعش.

ودائما ما يتطرق مسؤولون ايرانيون رفيعو المستوى الى قيام سليماني بمنع سقوط اربيل بيد داعش مثلما ابعد تهديدات التنظيم عن بغداد ودمشق.

ويؤكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ان ايران قدمت يد العون الى اقليم كوردستان خلال التصدي لداعش الا انه في الوقت ذاته ينفي ما يتم تداوله من مبالغات حول المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الجنرال قاسم سليماني في حينها.

وفنّد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم السبت سيناريو الفيلم الذي تدور احداثه حول محاولة تنظيم داعش فرض سيطرته على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في صيف عام 2014.

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