حكومة إقليم كوردستان ترجئ حسم مسألة استقطاع الرواتب وتشدد على عدم التراخي بالدوام

شفق نيوز/ أرجأت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، البت في مسألة استقطاع نسبة من رواتب الموظفين، مشددة على عدم التراخي في الدوام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس وزراء الإقليم.

وقال عادل إن حكومة الإقليم ستقرر الأسبوع المقبل كيفية التعامل مع الوضع المالي بعد تدقيق أرقام الإيرادات والنفقات.

وأضاف، أن "مسالة استقطاع الراتب لم تحسم لغاية الآن، وأن الوزارات المعنية ستطرح رؤيتها في الاجتماع القادم، وسوف نأخذ بنظر الاعتبار مصالح المواطنين".

وأشار عادل إلى حكومة الإقليم ملتزمة بتوزيع الرواتب شهريا، وأي تغيير في الاستقطاع سيكون وفق خطط وزارة المالية.

ونوه إلى "التصديق على مجموعة مشاريع قوانين، من بينها قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون تفعيل وتنفيذ قانون المطبوعات العراقية".

وأردف عادل بأن "هناك تراخيا في الدوام الرسمي بمحافظة السليمانية، وطلب مجلس الوزراء متابعة القضية وعلى جميع المؤسسات الحكومية الالتزام بالدوام الرسمي لان التراخي في الدوام سيؤدي الى تاخر معاملات المواطنين".

وزاد بأن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني خول وزارة الثقافة في تنظيم مسألة تغطية بعض الاخبار التي تؤثر على نفسية المواطنين.

وبشأن الهجوم الأخير على مطار أربيل، قال عادل "لا نود أن نكون طرفا في الصراعات الاقليمية، ونريد الحفاظ على المكاسب التي تحققت في الاقليم، ولهذا نطالب من هذه الاطراف ان لا تجرنا الى هذه المشاكل".

كما أشار إلى أن "اللجنة العليا لمواجهة كورونا ستعقد اجتماعها قريبا، وعلى ضوء تقارير وزارة الصحة والجهات المعنية سوف ناخذ قرارا بخصوص مصير المدارس"، مردفا "سنعمل على عدم ضياع السنة الدراسية الحالية".