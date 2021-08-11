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حكومة إقليم كوردستان توجّه طلباً إلى ليتوانيا بشأن اللاجئين العراقيين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-11T10:42:31+0000
حكومة إقليم كوردستان توجّه طلباً إلى ليتوانيا بشأن اللاجئين العراقيين

شفق نيوز/ طلب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان سفين دزيي يوم الأربعاء من الحكومة الليتوانية تقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة إلى اللاجئين العراقيين في تلك البلاد لحين حسم مصيرهم.

وقال دزيي في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، إن عدداً من اولئك اللاجئين يمرون بأوضاع سيئة لذا يطلبون من الحكومة الليتوانية تقديم مزيد من المساعدات والتسهيلات لهم في حياتهم المعيشية اليومية لحين حسم مصيرهم.

وشكر دزيي باسم حكومة إقليم كوردستان الحكومة الليتوانية على استضافتها اللاجئين من العراق عامة ومن الإقليم خاصة الذين عبروا من بيلاروسيا وهم الآن في المخيمات في ليتوانيا.

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