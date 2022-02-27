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حكومة إقليم كوردستان توجّه بتخصيص ميزانية للانتخابات البرلمانية
Category: كوردســتانيات
Date: 2022-02-27T08:23:05+0000
حكومة إقليم كوردستان توجّه بتخصيص ميزانية للانتخابات البرلمانية
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