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حكومة إقليم كوردستان توجّه بتخصيص ميزانية للانتخابات البرلمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-27T08:23:05+0000
حكومة إقليم كوردستان توجّه بتخصيص ميزانية للانتخابات البرلمانية

حكومة إقليم كوردستان توجّه بتخصيص ميزانية للانتخابات البرلمانية 

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