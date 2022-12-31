حكومة إقليم كوردستان توجّه باتخاذ إجراءات قانونية ضد معتدين على فتاة وامرأة بالسليمانية

شفق نيوز/ وجّهت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، السلطات الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشخاص قاموا بالإعتداء على فتاة وامرأة بحادثين منفصلين في محافظة السليمانية.

وندد المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان، بالإعتداء على فتاة صغيرة في منطقة "هواني" في السليمانية، وكذلك بوقوع حادثة اعتداء مماثلة بحق امرأة أخرى بالأيام الماضية في المحافظة ذاتها.

وأضاف أن هذه الحوادث غير مقبولة بتاتاً، وحكومة إقليم كوردستان تقف ضد جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة أيضاً.

وشدد عادل على أنه "يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة في أسرع وقت ممكن".

وندد المجلس الأعلى للنساء في إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، بحادثة الاعتداء على فتاة في السليمانية الذي عدّته انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان.

وطالبت الأمين العام للمجلس خانزاد أحمد في بيان اليوم، وزارة الداخلية والسلطة القضائية في حكومة الإقليم إلى الاسرع في إجراء التحقيق بالحادثة.

وأضافت بأن عدم إبداء رد فعل من قبل المؤسسات الحكومية والقضائية على الحادثة أمر "غير مقبول".

وكانت شرطة محافظة السليمانية قد أفادت في وقت سابق من صباح اليوم، باعتقال عدد من الأشخاص حاولوا الاعتداء على فتاة صغيرة خلال عرض فني للدراجات النارية بإحدى مناطق المدينة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل مجموعة شباب وهو يلاحقون فتاة في منطقة هواني بمدينة السليمانية خلال مشاهدة عرض للدراجات النارية.

ويقول شهود عيان، إن الشباب المتواجدين هاجموا الفتاة بطريقة "قبيحة وغير حضارية، واستمروا بمطاردتها دون معرفة الأسباب.

ويظهر في الفيديو أن هؤلاء الشباب وجهوا الاهانات الى الفتاة بسبب شكل ملابسها، فيما تؤكد اللقطات الخاصة بالفتاة في الفيديو المنشور انها ترتدي ملابس عادية، وقد هربت وهي باكية .

من ناحية أخرى، تسبب الحادث في رد فعل غاضب على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطات المناصرات لحرية المرأة، واللواتي عدنه انتهاكاً لحقوق المرأة والتسبب بـ"فتنة في المدينة"، وطالبن بمعاقبة هؤلاء الأشخاص.

في غضون ذلك أعلن مدير شرطة محافظة السليمانية، اعتقال سبعة مشتبه بهم في السليمانية ممن قام بالاعتداء على تلك الفتاة .

وقال العميد اسو شيخ طه في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إنه تم اعتقال سبعة من مشتبه بهم على صلة بالهجوم على فتاة في حي هواني في السليمانية، مضيفاً أن التحقيق في الحادث مستمر.