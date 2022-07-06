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حكومة إقليم كوردستان تبعث رسالة إلى وزير المالية البريطاني الجديد ناظم الزهاوي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-06T09:17:35+0000
حكومة إقليم كوردستان تبعث رسالة إلى وزير المالية البريطاني الجديد ناظم الزهاوي

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، ناظم الزهاوي بمناسبة تعيينه وزيرا للمالية في بريطانيا.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مخاطبا الزهاوي "أتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتعزيز الصداقة القوية بالفعل بين إقليم كوردستان العراق وبريطانيا".

و أعلن في بريطانيا عن تعيين ناظم الزهاوي وزيراً للمالية، وذلك بعد استقالة وزيري المالية والصحة البريطانيين بشكل متعاقب في تحركات تعرض مستقبل رئيس الوزراء بوريس جونسون للخطر بعد سلسلة من الفضائح التي أضرت بإدارته.

ونال الزهاوي وهو وزير التعليم الحالي الإشادة ووُصف بوزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19.

وقصة الزهاوي الشخصية كلاجئ سابق من أصول كوردية عراقية جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا، تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين.

وشارك في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون “شرفا” لي أن أكون رئيسا للوزراء.

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