حكومة إقليم كوردستان توجه بفتح تحقيق بحادثة مقتل طالب جامعي في إيران

شفق نيوز/ وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بفتح تحقيق بمقتل الطالب الجامعي بشار فائق طعنا في إيران، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم الدكتور عبد الفتاح عبد الرزاق.

وقال عبد الزراق خلال المؤتمر، إن رئيس الحكومة وجّه بنقل جثمان الضحية إلى إقليم كوردستان وفتح تحقيق بالحادث.

وأضاف ان الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة وتطالب بإطلاعها على أوراق التحقيق ومجرياته، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى المجرمين وإنزال العقوبات بحقهم.

توفي الشاب بشار فائق الذي ينحدر من إقليم كوردستان العراق إثر تعرضه للطعن حتى الموت قبل أيام في مدينة الأحواز الإيرانية.

وتعرض فائق 21 عاما وهو من سكنة منطقة "بردرش" في محافظة دهوك قبل أيام إلى الطعن بآلة حادة في المدينة المذكورة وهي العاصمة المحلية لمحافظة خوزستان.

وفائق يتواجد في مدينة خوزستان منذ نحو عامين حيث كان طالباً يدرس في كلية الطب بإحدى جامعات المدينة.

وتعرض الطالب في الثالث من شهر تشرين الثاني الجاري إلى هجوم بسكين في حديقة بالقرب من جامعته وبعد إصابته بجروح خطيرة أخذ المهاجمون هاتفه النقال.

ووفقا لأقارب فائق، فإن الهجوم لا علاقة له بالوضع السياسي الحالي في إيران.