حكومة إقليم كوردستان توجه الأجهزة الأمنية بإعتقال مهاجمي نائب عن التغيير

شفق نيوز/ أدانت حكومة إقليم كوردستان وبشدة، الإعتداء الذي تعرض له عضو مجلس النواب العراقي عن حركة التغيير غالب محمد في محافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ توجيه الأجهزة الأمنية للعثور على منفذي الإعتداء من أجل إحالتهم إلى القانون وفي أسرع وقت.

وتابع بالقول "نطمئن مواطني إقليم كوردستان بأن حكومة الإقليم تبذل الجهود كافة في حماية أرواحهم مهما كانت مكانتهم أو منصبهم"، مشددا على أن "أي اعتداء على المواطنين لن يمرَّ دون عقوبة قانونية".

وكانت حركة التغيير قد قالت يوم الجمعة إنه "تمّ الاعتداء على النائب الدكتور غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء أمام منزله مسببة عدداً من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس".

وأعلن نائب عن تحالف الأمل، يوم الجمعة، استقرار الحالة الصحية للنائب عن حركة التغيير غالب محمد.

وقال سركوت شمس الدين من بيت غالب محمد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الوضع الصحي للنائب غالب مستقر".