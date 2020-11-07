حكومة إقليم كوردستان تهنئ بايدن: شراكتنا ضرورية لاستقرار المنطقة

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة وكامالا هاريس نائبة للرئيس.

وأضاف بارزاني في تغريدة على تويتر، "إنني أتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق والقوي بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

وأشار رئيس حكومة الإقليم إلى أن "شراكتنا ضرورية للاستقرار والازدهار الإقليمي".

وكانت وسائل إعلام أمريكية بينها "ان بي سي" وسي ان ان" قد أعلنت فوز بايدن بالانتخابات بعد حسمه أصوات ولاية بنسلفانيا لصالحه.

وشهدت الانتخابات أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1900، كما أن بايدن فاز بأكثر من 73 مليون صوت حتى الآن، وهو أكبر عدد على الإطلاق لمرشح رئاسي أمريكي.

وخسارة ترامب للسباق الإنتخابي تجعله أول رئيس لولاية واحدة منذ التسعينيات.



