سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

حكومة إقليم كوردستان تهنئ بايدن: شراكتنا ضرورية لاستقرار المنطقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-07T19:11:04+0000
حكومة إقليم كوردستان تهنئ بايدن: شراكتنا ضرورية لاستقرار المنطقة

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة وكامالا هاريس نائبة للرئيس.

وأضاف بارزاني في تغريدة على تويتر، "إنني أتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق والقوي بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

وأشار رئيس حكومة الإقليم إلى أن "شراكتنا ضرورية للاستقرار والازدهار الإقليمي". 

وكانت وسائل إعلام أمريكية بينها "ان بي سي" وسي ان ان" قد أعلنت فوز بايدن بالانتخابات بعد حسمه أصوات ولاية بنسلفانيا لصالحه.

وشهدت الانتخابات أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1900، كما أن بايدن فاز بأكثر من 73 مليون صوت حتى الآن، وهو أكبر عدد على الإطلاق لمرشح رئاسي أمريكي.

وخسارة ترامب للسباق الإنتخابي تجعله أول رئيس لولاية واحدة منذ التسعينيات.


related

309 إصابات جديدة بكورونا و115 حالة شفاء في كوردستان

Date: 2020-07-29 17:29:47
309 إصابات جديدة بكورونا و115 حالة شفاء في كوردستان

وزير الخارجية اليوناني يزور كوردستان على رأس وفد اقتصادي

Date: 2019-09-30 21:27:06
وزير الخارجية اليوناني يزور كوردستان على رأس وفد اقتصادي

تظاهرات ضد العملية العسكرية التركية أمام مقر الامم المتحدة في كوردستان

Date: 2019-10-10 15:09:27
تظاهرات ضد العملية العسكرية التركية أمام مقر الامم المتحدة في كوردستان

اقليم كوردستان يعلن 20 حالة وفاة و 658 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-08-15 10:08:28
اقليم كوردستان يعلن 20 حالة وفاة و 658 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق وكوردستان بردع الإرهاب

Date: 2019-11-30 11:36:56
مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق وكوردستان بردع الإرهاب

إقليم كوردستان يسجل 500 حالة تعافٍ من كورونا بيوم واحد

Date: 2020-09-12 12:49:52
إقليم كوردستان يسجل 500 حالة تعافٍ من كورونا بيوم واحد

كورونا كوردستان.. 443 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

Date: 2020-08-19 12:53:19
كورونا كوردستان.. 443 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

نيجيرفان بارزاني محتفياً: نقدّر لغاتنا وثقافاتنا ودياناتنا المختلفة في كوردستان

Date: 2020-02-21 20:09:07
نيجيرفان بارزاني محتفياً: نقدّر لغاتنا وثقافاتنا ودياناتنا المختلفة في كوردستان