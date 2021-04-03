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حكومة إقليم كوردستان تهنئ المسيحيين بعيد الفصح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-03T16:38:11+0000
حكومة إقليم كوردستان تهنئ المسيحيين بعيد الفصح

شفق نيوز/ قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، تهنئة إلى المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة حلول عيد القيامة، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات وأطيب الأماني إلى الإخوة والأخوات المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، راجياً من الله تعالى أن يتقبل صلواتهم وصيامهم، وأن يقضوا أيام العيد بجو مفعم بالسعادة والوئام".

وشدد بارزاني، بهذه المناسبة، على "ضرورة ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح الديني، والتي هي ركيزة ومعلم جميل ومهم في إقليم كوردستان، آملين بأن تزدهر روحية التعايش والأخوّة بين الأمم كافة واتباع مختلف الديانات، وأن نخطو بالإنسانية بعيداً عن كل التعصبات والمآسي والمعاناة".

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