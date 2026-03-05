حكومة إقليم كوردستان تنفي مزاعم تسليح أحزاب كوردية لإرسالها إلى إيران

شفق نيوز- اربيل

نفت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، ما تداولته تقارير عن دور للإقليم في تسليح أحزاب كوردية معارضة وإرسالها إلى داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن هذه المزاعم "عارية عن الصحة تماماً".

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التقارير التي تتحدث عن دور إقليم كوردستان والمزاعم التي تدعي بأننا جزء من مخطط لتسليح وإرسال الأحزاب الكوردية المعارضة إلى داخل الأراضي الإيرانية هي عارية عن الصحة تماماً، وننفيها جملة وتفصيلاً".

وأضاف أن هذه الاتهامات "تُنشر بشكل متعمد ومغرض"، مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان والأحزاب السياسية فيه "ليست جزءاً من أي حملة لتوسيع رقعة الحرب والتوترات في المنطقة".

وأشار هوراماني إلى أن الإقليم يدعو إلى "السلام والاستقرار في المنطقة"، معرباً عن إدانته "بشدة الهجمات الجبانة التي تستهدف إقليم كوردستان".

كما دعا الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات، والعمل على حماية أرض الإقليم وشعبه.

ويوم أمس، تحدثت تقارير غربية عن دخول مسلحين كورد إيرانيين إلى إيران قادمين من كوردستان العراق تمهيداً لبدء عملية برية غرب إيران، إلا أن مسؤولاً كوردياً معارضاً نفى صحة تلك الأنباء، كما أكد عزيز أحمد، نائب مدير ديوان رئاسة حكومة إقليم كوردستان، أن أياً من الكورد العراقيين لم يعبر الحدود خلال الأحداث الجارية في المنطقة.