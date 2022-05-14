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حكومة إقليم كوردستان تنفي رسميا فرض سيطرتها على آبار نفطية إتحادية بقوة السلاح

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-14T20:10:13+0000
حكومة إقليم كوردستان تنفي رسميا فرض سيطرتها على آبار نفطية إتحادية بقوة السلاح

شفق نيوز/ نفت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، جميع الأنباء والادعاءات التي تزعم بأنها وبدعم من قوة مسلحة استولت على عدة آبار نفطية في حقلي "باي حسن"، و "وداوه" التابعتين لشركة نفط الشمال في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، "من الواضح أنه بموجب الدستور العراقي، الثروات العامة ملك للعراقيين كافة وليست ملكا لشركة"، مردفا بالقول إن "شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات عدة من دون قانون للنفط والغاز منتهكة بذلك الدستور، وإذا كانت هذه الشركة حريصة على حل المشاكل، فليتم سن قانون النفط والغاز وفقا للدستور".

وأضاف المتحدث "لذلك، فإن الحملة التي تشن ضد الإقليم ذات دوافع سياسية وليس لها أساس قانوني، والاتهامات الموجهة للإقليم بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وهي فقط لخلق الفوضى وضد حقوق شعب كوردستان".

وكانت شركة نفط الشمال قد زعمت بوقت سابق في بيان بأن "قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق عمل فني قاما بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن / داوود) بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم".

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