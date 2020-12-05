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حكومة إقليم كوردستان تنفي تواجد "إسرائيليين" على اراضيها

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-05T08:41:23+0000
حكومة إقليم كوردستان تنفي تواجد "إسرائيليين" على اراضيها

شفق نيوز/ ردت حكومة اقليم كوردستان يوم السبت على أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن عزم ايران استهداف مواطنين اسرائيليين في عدة اماكن من بينها الاقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحيط جميع الاطراف علما وكما اعلنا مرارا وتكرارا ان إسرائيل ليست لديها اية مصالح في إقليم كوردستان ولا يتواجد أي من مواطنيها على اراضي الاقليم".

ونفى عادل تصريح جندلمان بالقول إنه "بعيد عن الصحة".

وكان جندلمان قد نشر قبل ايام "تغريدة" على "تويتر" إن "هناك احتمالية بان تهاجم ايران المواطنين الاسرائيليين في كل من (جورجيا، وآذاربيجان، وتركيا، والإمارات، والبحرين، وإقليم كوردستان) ردا على اغتيال العالم النووي الايراني محسن فحري زاده.

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