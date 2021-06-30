حكومة الإقليم تردُّ بشدة على "كتائب سيد الشهداء": أي هجمات محتملة على أربيل هي من أفعالكم

شفق نيوز/ رفضت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تصريحات ادلى بها مسؤول في أحد الفصائل المسلحة حول انطلاق الطائرات الامريكية التي قصفت الحشد الشعبي من مطار أربيل الدولي.

وشنت الطائرات الأمريكية فجر أمس الأول الأثنين ضربات جوية استهدفت بها قطاعات تابعة لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت الحشد الشعبي مما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح عدد غير معلوم.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المدعو أحمد المكصوصي، وهو أحد مسؤولي ميليشيا كتائب سيد الشهداء، صرّح بأن الطائرات الأمريكية التي استهدفت الميليشيات انطلقت من مطار أربيل الدولي".

وأضاف "إذ نرفض هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، فإننا نعدّها ادعاءات عارية عن الصحة، بينما الحقيقة هي عكس ما افتراه، وإن الهجمات التي استهدفت أربيل نفذتها ميليشيات خارجة عن القانون، وما زعم به هذا الشخص له دلالات سيئة جداً".

كما أردف المتحدث باسم حكومة الإقليم قائلا "إن ادعاءات المكصوصي تثبت وبالدليل القاطع، بأن أي هجمات محتملة يمكن أن تطال أربيل، هي من أفعال الجهات التي ينتمي اليها المكصوصي ومن هم على شاكلته، وإن ما لفّقه ليس سوى ذريعة حاكوها سلفاً للاعتداء على أربيل".

وأعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان يوم السبت أن طائرتين مسيرتين سقطتا، امام منزل مواطن قرب قرية براغ بمحافظة اربيل، فيما سقطت طائرة مسيرة ثالثة بجبل دموع.

وأوضح البيان، أنه "وحسب معلومات مكافحة الارهاب في كوردستان فأن طائرتين مسيرتين سقطتا قرب منزل احد المواطنين قرب مزارع سيوله في قرية براغ قرب الملا عمر في محافظة اربيل، مبينة أن احداها لم تنفجر لحسن الحظ، كما لم يحدث اي ضرر في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى سقوط طائرة مسيرة بدون طيار ثالثة في جبل تارين المظلم، لافتاً إلى أن عبارات "قاصم الجبارين ، يازهراء، اسم الله، يا جمال العراق"، مكتوبة على اجنحة هذه الطائرات.

وأكد البيان أن "التحقيق مستمر في الحادثة"، موضحا أن "النتائج ستعلن للجميع".