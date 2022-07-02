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حكومة إقليم كوردستان تنفق 31 مليون دولار شهرياً لدعم البنزين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-02T17:25:27+0000
حكومة إقليم كوردستان تنفق 31 مليون دولار شهرياً لدعم البنزين

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن وزارة الثروات الطبيعية توفر البنزين مباشرة للمواطنين بالسعر المدعوم بطريقتين بحيث تنفق شهريا 31 مليون دولار لدعم أسعار الوقود.

وأشارت الدائرة في إحصائية نشرتها اليوم واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إلى الطريقة الأولى للتوزيع عبر إنتاج مليون لتر من البنزين يوميا بسعر 690 ديناراً من قبل مصفاة "كار" من خلال 25 ألف برميل من النفط توفر وزارة الثروات الطبيعية.

وأضافت أن 1050 ديناراً تكلفة سعر اللتر الواحد من البنزين يترتب على وزارة الثروات الطبيعية، وتعطيه حكومة إقليم كوردستان لعدة شركات بقيمة 630 ديناراً للتر الواحد، وتلك الشركات تمنحه لمحطات تعبئة الوقود بـ 670 ديناراً وهذه المحطات تبيعه بـ690 ديناراً.

أما عن الطريقة الثانية لتوزيع البنزين فقد أوضحت الدائرة إنه بما يتعلق بالبنزين المدعوم بسعر 800 دينار فإنه يتم إنتاج مليوني لتر يوميا من قبل شركة "قيوان"، ويكلف الشركة اللتر الواحد 750 ديناراً ويٌعطى للمواطنين بسعر 800 دينار، مشيرة إلى أنه يبلغ دعم الوزارة للتر الواحد 530 ديناراً و22 مليون دولار شهريا.

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