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حكومة إقليم كوردستان تنعى رحيل نجم الدين كريم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-31T10:07:44+0000
حكومة إقليم كوردستان تنعى رحيل نجم الدين كريم

شفق نيوز/ عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، بوفاة محافظ كركوك نجم الدين كريم بعد صراع مع مرضٍ لم يمهله طويلاً في أحد مستشفيات الولايات المتحدة.

وقال مسرور في برقية التعزية "بمزيد من الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشخصية الوطنية والمناضل المعروف في كوردستان وصاحب المواقف الدكتور نجم الدين كريم.

واضاف "لقد لعب الدكتور نجم الدين كريم، بدءاً من ثورة أيلول عندما كان مقاتلاً في البيشمركة وكقيادي في اتحاد طلبة كوردستان وصولاً إلى المنفى، دوراً مهماً في نضال الحركة التحررية لشعب كوردستان وتعريف الأوساط الدبلوماسية والأكاديمية العالمية بالقضية الكوردية".

واردف بارزاني بالقول انه "بعد تحرير العراق من النظام الدكتاتوري، كان له دور جلي وواضح كمحافظ لكركوك في تعزيز روح التعايش السلمي بين المكونات المختلفة والدفاع عن القضايا الوطنية".

وتابع انه "بهذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص العزاء إلى عائلته المحترمة وشعب كوردستان وبالأخص مدينة كركوك".

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