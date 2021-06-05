حكومة إقليم كوردستان تندد بهجوم حزب العمال على قوات البيشمركة

شفق نيوز/ أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت بشدة هجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في جبل "متين" بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

ودعا بارزاني في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، برلمان كوردستان والجهات السياسية الكوردستانية إلى الوقوف صفا واحداً ضد هذا العدوان.

وأكدت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم أن حزب العمال الكوردستاني استهدف بكمين قوات البيشمركة في جبل "متين" في محافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى في صفوفهم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات البيشمركة وأثناء قيامها بواجبها العسكري في جبل "متين" التابع لقضاء العمادية فجر اليوم بهدف حماية سكان القرى في هذه المنطقة، وإعادة الأمن إليها تعرضت إلى كمين نصبته قوات حزب العمال الكوردستاني مما أسفر عن إستشهاد خمسة عناصر من البيشمركة وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وأضاف البيان "كنا قد حذرنا مرارا من هذه الحوادث المماثلة ، و يتعين على الجميع احترام حدود الإقليم وألّا يعرضوا استقرار إقليم كردستان الى الخطر".

وسقط عدد من عناصر قوات البيشمركة اليوم السبت ضحايا بقصف صاروخي شنه عناصر حزب العمال الكوردستاني بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وأبلغ مصدر عسكري رفيع وكالة شفق نيوز، بأن قوة من البيشمركة توجهت إلى نقطة (الانكليز) في جبل (متين) فجر اليوم لإنشاء نقطة عسكرية جديدة بهدف حفظ الأمن في المنطقة.

وأضاف المصدر أن عجلة هندسة الألغام المرافقة لدورية البيشمركة تعرضت لهجوم بصاروخ نوع "كورنيت" من قبل حزب العمال الكوردستاني مما أسفر عن سقوط أربع ضحايا من البيشمركة وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأكد رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال ايمينكي لوكالة شفق نيوز، سقوط عدد من الضحايا والجرحى من قوات البيشمركة بكمين نصبه عناصر حزب العمال في جبل (متين).