سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة إقليم كوردستان تندد بهجوم حزب العمال على قوات البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-05T10:12:18+0000
حكومة إقليم كوردستان تندد بهجوم حزب العمال على قوات البيشمركة

شفق نيوز/ أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت بشدة هجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في جبل "متين" بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

ودعا بارزاني في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، برلمان كوردستان والجهات السياسية الكوردستانية إلى الوقوف صفا واحداً ضد هذا العدوان.

وأكدت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم أن حزب العمال الكوردستاني استهدف بكمين قوات البيشمركة في جبل "متين" في محافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى في صفوفهم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات البيشمركة وأثناء قيامها بواجبها العسكري في جبل "متين" التابع لقضاء العمادية فجر اليوم بهدف حماية سكان القرى في هذه المنطقة، وإعادة الأمن إليها تعرضت إلى كمين نصبته قوات حزب العمال الكوردستاني مما أسفر عن إستشهاد خمسة عناصر من البيشمركة وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وأضاف البيان "كنا قد حذرنا مرارا من هذه الحوادث المماثلة ، و يتعين على الجميع احترام حدود الإقليم وألّا يعرضوا استقرار إقليم كردستان الى الخطر".

وسقط عدد من عناصر قوات البيشمركة اليوم السبت ضحايا بقصف صاروخي شنه عناصر حزب العمال الكوردستاني بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وأبلغ مصدر عسكري رفيع وكالة شفق نيوز، بأن قوة من البيشمركة توجهت إلى نقطة (الانكليز) في جبل (متين) فجر اليوم لإنشاء نقطة عسكرية جديدة بهدف حفظ الأمن في المنطقة.

وأضاف المصدر أن عجلة هندسة الألغام المرافقة لدورية البيشمركة تعرضت لهجوم بصاروخ نوع "كورنيت" من قبل حزب العمال الكوردستاني مما أسفر عن سقوط أربع ضحايا من البيشمركة وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأكد رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال ايمينكي لوكالة شفق نيوز، سقوط عدد من الضحايا والجرحى من قوات البيشمركة بكمين نصبه عناصر حزب العمال في جبل (متين).

related

حكومة اقليم كوردستان تطلق حملة توعوية لمنع تفشي فيروس كورونا

Date: 2020-02-20 10:11:41
حكومة اقليم كوردستان تطلق حملة توعوية لمنع تفشي فيروس كورونا

بارزاني للتحالف الدولي: العوامل المؤدية لظهور داعش قائمة وامن العراق من امن المنطقة

Date: 2019-09-03 15:50:01
بارزاني للتحالف الدولي: العوامل المؤدية لظهور داعش قائمة وامن العراق من امن المنطقة

الاتحاد الوطني يردُّ على حكومة اقليم كوردستان بعدة نقاط منها تعيين مساعدين لبارزاني

Date: 2019-11-02 14:13:48
الاتحاد الوطني يردُّ على حكومة اقليم كوردستان بعدة نقاط منها تعيين مساعدين لبارزاني

رئيس الجمهورية يصل عاصمة اقليم كوردستان

Date: 2019-09-17 17:01:43
رئيس الجمهورية يصل عاصمة اقليم كوردستان

حكومة إقليم كوردستان تعلن يومين عطلة رسمية

Date: 2021-03-09 10:39:02
حكومة إقليم كوردستان تعلن يومين عطلة رسمية

بارزاني يوجز ملخصا عن عمل حكومته بـ100 يوم: كوردستان الان اكثر قوة واستقرارا

Date: 2019-12-07 19:07:50
بارزاني يوجز ملخصا عن عمل حكومته بـ100 يوم: كوردستان الان اكثر قوة واستقرارا

بارزاني: تفشي كورونا ليس مشكلة صحية فحسب بل له تداعيات اقتصادية

Date: 2020-03-10 13:36:06
بارزاني: تفشي كورونا ليس مشكلة صحية فحسب بل له تداعيات اقتصادية

استدعاء زعيم "حراك الجيل الجديد" بقضية اختلاس اموال آلاف الاشخاص بالسليمانية

Date: 2019-09-11 09:04:40
استدعاء زعيم "حراك الجيل الجديد" بقضية اختلاس اموال آلاف الاشخاص بالسليمانية