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حكومة إقليم كوردستان تندد بالقصف الإيراني على مقار الأحزاب المعارضة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-28T11:14:09+0000
حكومة إقليم كوردستان تندد بالقصف الإيراني على مقار الأحزاب المعارضة

شفق نيوز/ نددت رئاسة حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بالقصف الذي استهدف مقار الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة في محافظتي أربيل والسليمانية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان اليوم، "إننا ندين بشدة انتهاك سيادة أراضي إقليم كوردستان بالقصف الصاروخي المتكرر".

وأضاف البيان أن قصف مقار المعارضة بالصواريخ من قبل الجمهورية الإسلامية تحت أي ذريعة موقف غير صحيح، وحرف لمجرى الأحداث.

وتابع البيان "نحن ندين هذه الهجمات، التي ما تزال تنفذ على أراضينا التي تتسبب بسقوط ضحايا مدنيين"، مشددا على انه "يجب وضع حد لهذه الهجمات".

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