حكومة إقليم كوردستان تمنح صلاحية التصرف المباشر للإدارات المحلية في معالجة شح المياه

شفق نيوز/ ذكر وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الثلاثاء، أن حكومة الإقليم منحت الحكومات والإدارات المحلية في المحافظات والمناطق المستقلة صلاحية التصرف المباشر دون الرجوع إليها في مسألة معالجة شح المياه

وقال عوني في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم في اربيل، ان حكومة اقليم كوردستان تولي اهتماما بالغاً بشأن شح المياه والجفاف، وهي من ضمن اجنداتها الرئيسية، وتقوم بتوفير جميع الإمكانات لهذا الموضوع.

وأضاف ان حكومة الإقليم خصصت ملياري دينار لمعالجة شح المياه في اربيل، وفي أي بئر تنضب المياه فيها، أو أي مكان يواجه مشكلة شح المياه

وتابع عوني بالقول إن الحكومات والإدارات المحلية لديها كامل الصلاحية في التصرف بميزانية الطوارئ المخصصة لمعالجة شح المياه.

وكان رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق أوميد خوشناو قد عزا في مطلع شهر حزيران الجاري، مشكلة شح المياه في بعض الأحياء والمناطق الى انخفاض مناسيب المياه الجوفية وعدم توفر الكهرباء على مدار 24 ساعة للآبار.

يشار إلى أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية، وبنسبة 65% على المياه الجوفية.