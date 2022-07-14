حكومة إقليم كوردستان تمدد عدة قرارات تتعلق بالقروض واعفاء الضرائب

شفق نيوز/ قرر مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان تمديد صلاحية القرار رقم 132 ، الصادر في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، والذي دخل حيز التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر من 20 حزيران (يونيو) 2022 إلى 20 أيلول (سبتمبر).

و قالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه انه وبحسب القرار الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ، فقد تم اتخاذ القرارات الآتية:

1. خصم 15٪ من القروض الحكومية مثل (قروض الزواج والقروض الصغيرة وقروض البنوك الزراعية وقروض المشاريع الصناعية والسياحية) واعفاء الغرامات كافة التي يصدرها مجلس الوزراء لإعادة كامل مبلغ القروض إلى الحكومة.

2. خصم 15٪ على الالتزامات المالية المتراكمة لوزارة البلديات والسياحة (البلديات ، السياحة ، المياه) بشرط أن يكون الأشخاص المسؤولون عن الالتزامات المالية على استعداد لسداد كامل مبلغ للحكومة في غضون 90 يوم من تاريخ القرار.

3. كما تسري الأحكام المذكورة أعلاه على الإعفاء من جميع الغرامات المالية على اشتراكات الضمان الاجتماعي المتأخرة ، بشرط أن يدفع صاحب العمل جميع الاشتراكات المتراكمة نقدًا دفعة واحدة خلال الفترة المحددة أعلاه.

4. الإعفاء الكامل من الغرامات المتأخرة والفوائد على الضرائب والرسوم المتراكمة على أن يتم دفع جميع الضرائب والرسوم للحكومة خلال الفترة المذكورة في الفقرة 1 أعلاه.

5. لا تنطبق الأحكام المذكورة أعلاه على الضرائب والرسوم نفسها ، والتي يجب إعفاؤها في إطار القانون وفقًا للدستور ، ولا تنطبق على القروض التجارية الممنوحة للشركات والمقاولين والمستثمرين كتسهيلات مصرفية من البنوك التجارية.

6. تخويل وزير المالية والاقتصاد بتقديم بأنواع التسهيلات كافة في إطار قوانين المستهلك ، بما في ذلك شكل إلاقساط وتسديد الضرائب والرسوم المتراكمة ، على أن يتم تقديم طلب الاستفادة من هذه التسهيلات خلال المدة المذكورة. في الفقرة 1 أعلاه.