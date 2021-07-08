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حكومة إقليم كوردستان تلغي شهادات دراسية لفئة من الموظفين .. وثيقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-08T09:19:47+0000
حكومة إقليم كوردستان تلغي شهادات دراسية لفئة من الموظفين .. وثيقة

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، إلغاء الشهادات الدراسية كافة من التي حصل عليها الموظفون العاملون في القطاع العام من دون الحصول على إجازة دراسية.

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب فإنه وبالاعتماد على قانون الإصلاح تقرر عدم احتساب شهادة التخرج التي حصل عليها الموظف دون الحصول على الاجازة الدراسية.

وأوضح الوزير أن العديد من الموظفين قاموا بالحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه وحتى البكالوريوس وهم في نفس الوقت كانوا موظفين وبعدها قاموا بتعديل رواتبهم على ضوء الشهادة التي حصلوا عليها في وقت لم يحصلوا على الاجازة الدراسية.

يشار إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا يزاولون اعمالهم في دوائرهم والمؤسسات الحكومية يتقاضون الرواتب الشهرية في الوقت الذي لم يحصلوا فيه على الإجازة الدراسية.

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