حكومة إقليم كوردستان تقرر إعادة تنظيم رخص المشاريع الاستثمارية

شفق نيوز/ عقد المجلس الأعلى للاستثمار اجتماعه الاعتيادي، اليوم الاثنين، تحت إشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وبحضور ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وذكر بيان صادر عن الحكومة جرى في الاجتماع، بحث سبل إنعاش الاستثمار وتعزيزه، والقضاء على الروتين وإنشاء بوابة إلكترونية مهمتها الخاصة تسريع عملية الاستثمار وإعادة تنفيذ المشاريع المتلكئة وغير المنجزة، فضلاً عن وضع آلية بشأن كيفية تغيير القطاعات الاستثمارية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة عملت، ومنذ بداية تشكيلها، على توسيع العملية الاستثمارية في شتى المجالات وقدمت التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال إعادة صياغة وتعديل قوانين الاستثمار وتطوير الخدمات الإلكترونية واتباع نظام النافذة الواحدة بهدف تسريع عملية الاستثمار وبما يسهم في تلبية احتياجات إقليم كوردستان.

وبعد المناقشات وتبادل الآراء في الاجتماع، تم اتخاذ جملة قرارات من أجل تنمية الاستثمار وإعادة تنظيم رخص المشاريع الاستثمارية في الإقليم.