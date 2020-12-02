حكومة إقليم كوردستان تقرر إرسال وفد إلى بغداد

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء إرسال وفد إلى بغداد للتباحث مع الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات المالية للإقليم ورواتب الموظفين.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وقال بارزاني، في مستهل الجلسة، إلى أنه "لا يوجد طرف يهتم بحياة المواطنين ومعيشتهم بقدر ما تفعل حكومة الإقليم التي بذلت كل ما في وسعها لتأمين رواتب إقليم كوردستان".

وأكد: "أن المستحقات المالية للإقليم حقوق مشروعة لشعب كوردستان، ولن نتنازل عنها مطلقاً، وسنواصل محادثاتنا مع الحكومة الاتحادية من أجل ضمان حقوقنا الدستورية".

وأوضح رئيس الحكومة: "كنا في هذه الأيام على تواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومجلس الوزراء العراقي، وتلقينا وعداً منهم بحل مسألة الرواتب في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وتابع بارزاني بالقول، "لكن إذا لم تصل رواتب الإقليم من بغداد في الوقت المحدد ولأي سبب كان، فإن حكومة إقليم كوردستان ستسد العجز الحاصل من خلال الاقتراض لحين وصول الرواتب المخصصة من بغداد، وبعدها سيتم تسديد مبلغ الاقتراض من المبالغ المرسلة من بغداد".

وبعد التباحث والمناقشة، وجه رئيس مجلس الوزراء، وباسم مجلس الوزراء، بالبدء في صرف رواتب شهر تشرين الأول (أكتوبر) بدءاً من يوم غد الخميس 3 كانون الأول بنسبة تمويل بلغت 79 بالمئة.

كما قرر مجلس الوزراء إرسال وفد حكومي إلى بغداد في أقرب وقت، بهدف "الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان"، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، عرض نائب بارزاني مشروع مراجعة وتنظيم الرسوم المستوفية مقابل الخدمات المقدمة، ودعا إلى الإسراع في إرسال البيانات الخاصة بالنفقات والإيرادات الخاصة بكافة الوزارات إلى اللجنة العليا بهدف إعادة تنظيمها.

وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، عرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد مشروعاً خاصاً بمخصصات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وقد صوّت عليه مجلس الوزراء بالإجماع.