حكومة إقليم كوردستان تقرر توظيف جميع مدرسيّ التعليم الديني

شفق نيوز/ وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، على قرار توظيف جميع مدرسيّ التعليم الديني في المدارس الدينية بالإقليم.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الكوردستانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدرسيّ التعليم الديني كانوا على مدار فترة طويلة يقومون بتدريس المناهج في المدارس الدينية دون تعيين رسمي".

وأوضحت أن "هذا القرار يأتي في إطار الاعتراف بجهودهم والعمل على تحسين أوضاعهم الوظيفية".

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد توظيف 37 ألف محاضر مجاني سابقاً في وزارة التربية بحكومة إقليم كوردستان وأكثر من أربعة آلاف محاضر جامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار جهود حكومة الإقليم لتحسين القطاع التعليمي وتوفير الاستقرار الوظيفي لهذه الفئة.

ويعتبر قطاع التعليم الديني في إقليم كوردستان من القطاعات المهمة التي تحظى باهتمام واسع، حيث تلعب المدارس الدينية دوراً بارزاً في تعزيز القيم والمبادئ الدينية، ورغم الدور الكبير الذي يقوم به مدرّسو هذا القطاع، إلا أن العديد منهم لم يكن يتمتع بصفة رسمية أو تعيين دائم.

وجاء القرار الأخير لحكومة إقليم كوردستان ليحل هذه المشكلة، ويضمن توظيف جميع مدرسي التعليم الديني في خطوة مهمة نحو تحسين أوضاعهم المهنية.