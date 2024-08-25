حكومة إقليم كوردستان تقرر تعيين جميع المحاضرين كعقود دائمية

شفق نيوز/ أعلن وزير تربية حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، يوم الأحد، أنه تقرر تعيين جميع المحاضرين إلى عقود دائمية على نفقة الحكومة الكوردستانية.

وقال حمه سعيد خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز "اجتمعت مع عدد من ممثلي المحاضرين ورتبنا لقاء مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني وطرحنا مشاكل المحاضرين، وثمن رئيس الحكومة صبر المحاضرين".

وأضاف "وجهنا سابقاً بحل مشاكل المحاضرين وقد قمت بزيارة رئيس الوزراء الاتحادي ووزير التربية الاتحادي، لكن تم تعيين 350 ألف محاضر في بقية المدن والمحافظات العراقية ولم يوافقوا على تخصيص موازنة للمحاضرين في الإقليم".

وأكد حمه سعيد "لذلك قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان بتعيين جميع المحاضرين كعقود دائمية على نفقة حكومة كوردستان، وسيتم العمل على ترتيب المعاملات حيث يبلغ عدد المحاضرين 38 ألف محاضر".