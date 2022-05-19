حكومة إقليم كوردستان تقرر التسعيرة الإتحادية لشراء القمح من المزارعين

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتماد تسعيرة الحكومة الاتحادية لتسويق محصول القمح من المزارعين بالإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، انه حرصا على المصلحة العامة للمواطنين وتسويق منتجات القمح لهذا العام من المزارعين، تقرر شراء قمح المزارعين خارج عملية تسلم الحنطة في صوامع إقليم كوردستان، وفق عقد بين الوزارة وشركتي (خوشناو وقيوان) اللتين تنفذان مشروع تسويق قمح المزارعين".

وأوضح أن "تسلم قمح المزارعين سيتم بالاعتماد على معايير وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية العراقية ويبلغ سعر كل طن من القمح الدرجة الاولى 850 الف دينار وهو نفس التسعيرة الصوامع العراقية".

ووفقا للبيان فإن عملية تسلم القمح في صوامع من قبل الشركتين اللتين تشرفان على مشروع التسويق تبدأ اعتباراً من تاريخ 1/6/ 2022 ويمكن للمزارعين في إقليم كوردستان تسليم قمحهم خلال العملية التي ستستمر 44 يوماً والتي تنتهي في تاريخ 14 من شهر تموز المقبل".

وقرر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، زيادة أسعار شراء الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين إلى 850 الف دينار للطن الواحد بدلاً من 750 الف.