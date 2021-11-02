حكومة إقليم كوردستان تفصح عن سبب تعرقل توزيع الرواتب

شفق نيوز/ عزت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء سبب تأخر توزيع الرواتب على معظم العاملين في القطاع العام إلى حدوث مشكلة في تجميع الإيرادات المالية الداخلية في الإقليم إضافة إلى عدم وصول المبالغ المالية المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل هذه الرواتب.

وقال المتحدث باسم الحكومة هوشيار عادل في تصريح للصحفيين اليوم، "للأسف لدينا مشكلة في جمع الواردات الداخلية في اقليم كوردستان، ونأمل خلال الايام القليلة القادمة ان نعالج هذه المشكلة ونوزع الرواتب على الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة".

وأضاف أن مبالغ 200 مليار دينار الذي ترسلها الحكومة الاتحادية شهريا لتمويل الرواتب في الإقليم لم تصل لغاية الآن".

وعن تعويض المتضررين من السيول الجارفة جراء غزارة الأمطار التي هطلت مؤخرا في الإقليم قال المتحدث ان الحكومة شكلت لجنة لتقييم اضرار السيول وبعد انتهاء عملها فمن المؤكد أن الحكومة ستقوم بما هو ضروري في هذا المجال.