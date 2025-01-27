حكومة إقليم كوردستان تفتح حسابات بنكية لـ290 ألف متقاعد

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن فتح حسابات بنكية لـ290 ألف متقاعد في الإقليم، وذلك بهدف تسهيل الحصول على مستحقاتهم المالية وتعزيز الشمول المالي للمواطنين المتقاعدين.

وفي خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمتقاعدين في كوردستان، أكدت حكومة الإقليم في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز على ضرورة إعادة تقديم استمارات تسجيل الحسابات البنكية عبر برنامج "حسابي".

ويأتي هذا القرار بعد أن استلم العديد من المتقاعدين استمارات التسجيل، حيث ستتم إعادة فتح حسابات بنكية لهم ليتمكنوا من استلام مستحقاتهم المالية عبر النظام المصرفي.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 290 ألف متقاعد سيستفيدون من هذه المبادرة، حيث سيحصلون على حسابات بنكية جديدة تسهم في تسهيل عمليات التحويل المالي وتوفير خدمات مصرفية أفضل لهم.