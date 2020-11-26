سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

حكومة إقليم كوردستان تفتتح دائرة جديدة للجوازات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-26T08:18:09+0000
حكومة إقليم كوردستان تفتتح دائرة جديدة للجوازات

شفق نيوز/ افتتح وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد يوم الخميس مكتباً لمنح الجوازات في قضاء جمجال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان جمجمال قضاء مهم ويقطنه 300 الف شخص ويتألف من 9 نواحي و 400 قرية اضافة الى انه يضم المئات من اسر ذوي الشهداء.

ونوه الى انه تم طبع ومنح أول جواز سفر الى احد افراد ذوي شهداء عمليات الانفال سيئة الصيت.

وقال الوزير "نحن فخورون بتقديم اي خدمة الى السكان مهما كانت صغيرة وحكومة الاقليم ماضية في خدمة المواطنين"، مردفا بالقول انه "من الان وصاعدا سكان جمجمال لن يتكبدوا عناء السفر الى مركز محافظة السليمانية لاستصدار جوازات".

وتابع بالقول ان "حكومة الاقليم ستذلل العقبات لتوسيع الصلاحيات للادارات المحلية"، منوها الى ان الحكومة شرعت في تطبيق اللامركزية الادارية وقطعت مراحل جيدة بهذا المجال لانهاء معاناة المواطنين.

related

مدينة بإقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر: لا اماكن لإستيعاب مصابي كورونا

Date: 2020-08-19 04:49:39
مدينة بإقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر: لا اماكن لإستيعاب مصابي كورونا

صور .. كيف تم احياء اطول ليلة في السنة بإقليم كوردستان

Date: 2019-12-20 21:02:17
صور .. كيف تم احياء اطول ليلة في السنة بإقليم كوردستان

إفتتاح دائرة جديدة للإقامة في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-05 10:29:23
إفتتاح دائرة جديدة للإقامة في إقليم كوردستان

بيوم مناهضة العنف.. رجل يهاجم زوجته و والدتها بسكين في السليمانية

Date: 2020-11-25 12:00:06
بيوم مناهضة العنف.. رجل يهاجم زوجته و والدتها بسكين في السليمانية

مسعود بارزاني يقر بالتباين بين اربيل والسليمانية ويقدم رؤيته

Date: 2020-02-21 08:09:30
مسعود بارزاني يقر بالتباين بين اربيل والسليمانية ويقدم رؤيته

السليمانية.. أول مدينة في كوردستان والعراق تصنّف النفايات

Date: 2019-08-28 17:58:53
السليمانية.. أول مدينة في كوردستان والعراق تصنّف النفايات

اندلاع حريق في محطة غازية يفقد اقليم كوردستان 800 ميغاواط من الكهرباء

Date: 2020-02-05 07:20:25
اندلاع حريق في محطة غازية يفقد اقليم كوردستان 800 ميغاواط من الكهرباء

التربية الكوردستانية تمنع بيع مواد في الحوانيت المدرسية

Date: 2019-09-02 20:58:26
التربية الكوردستانية تمنع بيع مواد في الحوانيت المدرسية