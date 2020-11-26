حكومة إقليم كوردستان تفتتح دائرة جديدة للجوازات

شفق نيوز/ افتتح وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد يوم الخميس مكتباً لمنح الجوازات في قضاء جمجال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان جمجمال قضاء مهم ويقطنه 300 الف شخص ويتألف من 9 نواحي و 400 قرية اضافة الى انه يضم المئات من اسر ذوي الشهداء.

ونوه الى انه تم طبع ومنح أول جواز سفر الى احد افراد ذوي شهداء عمليات الانفال سيئة الصيت.

وقال الوزير "نحن فخورون بتقديم اي خدمة الى السكان مهما كانت صغيرة وحكومة الاقليم ماضية في خدمة المواطنين"، مردفا بالقول انه "من الان وصاعدا سكان جمجمال لن يتكبدوا عناء السفر الى مركز محافظة السليمانية لاستصدار جوازات".

وتابع بالقول ان "حكومة الاقليم ستذلل العقبات لتوسيع الصلاحيات للادارات المحلية"، منوها الى ان الحكومة شرعت في تطبيق اللامركزية الادارية وقطعت مراحل جيدة بهذا المجال لانهاء معاناة المواطنين.