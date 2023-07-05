حكومة إقليم كوردستان تعين متحدثا جديدا بأسمها بدلا من جوتيار عادل

شفق نيوز/ أعلن المتحدث السابق باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الأربعاء، تعيين عضو برلمان كوردستان بيشوا طاهر هورامي بدلا منه.

وهورامي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان للدورة الخامسة التي قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) مؤخراً بعدم دستورية تمديد عمر تلك الدورة بعد إخفاق القوى والأطراف السياسية في إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم نهاية العام الماضي.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "هورامي سيكون المتحدث الجديد باسم حكومة اقليم كوردستان ".

واضاف ان "التوجه الجديد للحكومة هو فصل منصب رئيس دائرة الاعلام والمعلومات عن منصب المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان".

وتنشر وكالة شفق نيوز صورة للبيت الذي تبرع به رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني للطالبة هنار.