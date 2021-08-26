حكومة إقليم كوردستان تعلن إنخفاض أسعار الدقيق وتضع تسعيرة للبيض وتحذر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس أنها تبذل الجهود في إطار خفض أسعار الدقيق إلى مستوى كما كانت عليه في السابق فيما حددت سعر طبقة بيض المائدة بخمسة آلاف دينار، توعدت بمحاسبة الأسواق التي ترفع السعر أكثر من ذلك.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى انخفاض سعر كيس الدقيق سعة 50 كم إلى 23 الف دينار في محافظة السليمانية.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر ببذل الجهود لـ"خفض سعر الدقيق حتى يصل إلى السعر السابق".

وتسبب ارتفاع سعر الطحين بمقدار 50% إلى تقليل عدد الأرغفة من 8 الى 6 بسعر 1000 دينار في مخابز مدينة السليمانية، لتلوح في الأفق أزمة "خبز" تنعكس نتائجها على المواطن .

وكانت قائممقائية اربيل عاصمة اقليم كوردستان، قد أغلقت الجمعة الماضية فرنين لصناعة الخبز ما يسمى محلياً بـ"الصمون" بعد خفض أعداد الأقراص من 10 إلى 8.

وفي بيان آخر قالت الوزارة إنها لن تسمح برفع أسعار طبقة البيض أكثر من خمسة آلاف دينار عراقي.

ووفقا للبيان فإن مديرية الرقابة التجارية في الوزارة قررت محاسبة أي محل تجاري أو أسواق يتم فيه رفع أسعار سلال البيض حسب ما يحلو لهم.

كما لفت البيان إلى أن أي أسواق أو محال لبيع المواد الغذائية ترفع سعر سلال البيض إلى أكثر من خمسة آلاف دينار ستتم معاقبتها وإغلاقها.

يذكر أن أسعار بيض المائدة والدجاج ارتفعت بشكل متزايد لتصل سعر الطبقة الواحدة إلى 7 آلاف دينار في وقت كانت تتراوح ما بين 3 الى 4 الاف دينار بعد أن كان يتم الاستيراد من دول الجوار.