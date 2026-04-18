إقليم كوردستان يطالب بحماية دولية بعد مقتل 5 أشخاص في "خرق" لوقف إطلاق النار

ندد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، "بشدة" بالهجمات التي طالت مناطق في الإقليم رغم سريان وقف إطلاق النار بعد نزاع عسكري تواصل طيلة 40 يوماً في المنطقة، مجدداً تأكيده بأن أربيل لم تكن جزءاً من "الحرب".

وقال مسرور بارزاني في بيان، إنه "‏على الرغم من وقف إطلاق النار والمفاوضات، فقد قُتل خمسة أشخاص، وأصيب كثيرون آخرون في الهجمات الأخيرة"، معتبراً أن ذلك "يمثل محاولة لخرق وقف إطلاق النار وإلحاق المزيد من الضرر بالمنطقة".

وشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة الاتحادية تدابير "عملية" لإنهاء هذه الهجمات، داعياً من وصفهم بـ"الشركاء الدوليين إلى توفير المعدات اللازمة لحماية مواطني كوردستان والبنية التحتية للطاقة من هذه التهديدات المستمرة".