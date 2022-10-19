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حكومة إقليم كوردستان تعلن مشروعاً لمنح تأشيرات الدخول ألكترونيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-19T07:44:04+0000
حكومة إقليم كوردستان تعلن مشروعاً لمنح تأشيرات الدخول ألكترونيا

شفق نيوز/ دشنّت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مشروع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات العامة المقدمة للسكان.

وجرت مراسم الإعلان عن انطلاق المشروع اليوم في مدينة أربيل بحضور رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ومعظم الوزراء والمسؤولين الكبار في الحكومة.

وألقى مسرور بارزاني كلمة بهذه المناسبة قال فيها إن "استراتيجية التحول الرقمي هي جزء من مشروع الإصلاح في مجال تقديم الخدمات رقميا، وحث الخطى نحو التحول إلى حكومة الكترونية".

وأردف بالقول إنه "نهدف ولغاية نهاية العام 2025 إلى ان تصبح حكومة إقليم كوردستان ضمن قائمة حكومات المنطقة في مجال الرقمنة والحكومات الالكترونية".

كما ذكر مسرور بارزاني "لدينا خطوات أخرى للمضي نحو تحقيق الشفافية والقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد وهدر الثروات العامة"، مشيرا إلى أنه "في المستقبل القريب وكجزء من التحول الرقمي للخدمات العامة سنعلن نظاما جديدا لتسجيل الشركات بشكل اسرع وارخص ثمنا حيث يستطيع أصحاب رؤوس الأموال و المستثمرون وأصحاب الشركات أن يسجلوا شركاتهم، وهذا عمل جيد لتنمية الاستثمار في إقليم كوردستان".

وتابع رئيس الحكومة بالقول "لدينا مشروع آخر ضمن التحول الرقمي إذ من المقرر تفعيل نظام الحصول على تأشيرات الدخول الالكترونية الشهر المقبل، وهذا يقدم التسهيلات الجيدة في مجيء الأجانب الى اقليم كوردستان".

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