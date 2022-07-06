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حكومة إقليم كوردستان تعلن عطلة عيد الأضحى

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-06T12:33:25+0000
حكومة إقليم كوردستان تعلن عطلة عيد الأضحى

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية الأسبوع المقبل بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة حلول عيد الأضحى قررت حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها كافة اعتبارا من تاريخ يوم السبت التاسع من شهر تموز ولغاية يوم الخميس 14 من الشهر ذاته".

واستثنى المتحدث امتحانات الصف الـ12 الإعدادي (السادس الاعدادي) من العطلة، وقال إن الامتحانات ستكون وفقا لجداولها المعدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وجّه ، يوم السبت، بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة الأسبوع المقبل بمناسبة حلول عطلة عيد الأضحى.

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