حكومة إقليم كوردستان تعلن عطلة عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية اعتباراً من يوم 20 من شهر نيسان/أبريل الجاري ولغاية يوم 24 من الشهر ذاته بمناسبة حلول عيد الفطر.

‏وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بمناسبة حلول عيد الفطر سيتم تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 نيسان لغاية يوم الإثنين الموافق 24 من نفس الشهر".

‏وأضاف انه "سيتم استئناف الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية يوم الثلاثاء الموافق 25 نيسان الجاري".